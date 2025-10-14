Петербуржца осудили за продажу персональных данных военнослужащего

Житель Санкт-Петербурга получил условный срок по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор местному жителю, признанному виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установили следствие и суд, в конце января мужчина вступил в сговор с сообщником. Согласно материалам дела, один из участников схемы занимался поиском клиентов, а второй получал сведения из закрытых информационных баз.

12 февраля фигурант разместил на сайте бесплатных объявлений предложение об оказании информационных услуг. На него откликнулся сотрудник ФСБ, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Во время переписки в мессенджере обвиняемый договорился предоставить сведения об одном человеке за 10 тыс. руб. После получения оплаты сообщники с помощью специальных ботов и доступа к закрытым базам данных собрали персональную информацию о военнослужащем, оформили ее в электронном виде и передали заказчику. Полученные деньги они разделили между собой.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 120 тыс. руб.

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Фото: Piter.tv