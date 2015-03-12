Shot: Диана Шурыгина моет полы и туалеты в СИЗО "Печатники"

Сокамерницы опознали скандальную героиню "Пусть говорят".

Вербовавшая россиянок для работы в порноиндустрии блогерша Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО № 6 "Печатники". Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Шурыгина сидит в камере с женщинами, которых задержали за наркотики, хулиганство и мошенничество. Соседки узнали блогершу и заставили выполнять работу по уборке помещений, в том числе туалетов. Помимо этого ей доступны прогулки во дворике, спортивный зал и библиотека. Также при поступлении в изолятор с блогершей работает психолог.

Ранее стало известно, что Диана Шурыгина вернулась в Москву с Бали 7 мая, чтобы снимать фильмы для взрослых и стала активно искать для этого девушек. Когда блогеру стало известно об уголовном деле, то она пыталась сбежать на Бали, но ее успели задержать.

Ранее мы сообщали, что Диане Шурыгиной предъявили обвинение по статье о распространении порнографических материалов.

Фото: Magnific