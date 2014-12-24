Юрист назвал вероятный тюремный срок Шурыгиной

Дело Шурыгиной может стать сигналом для тех, кто зарабатывает на интимном контенте.

Звезда ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина сейчас находится в СИЗО. Ее предъявили обвинение в изготовлении и распространении порнороликов группой лиц по сговору. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова объяснила Телеканалу 360.ru, какой срок грозит блогерше.

Она отметила, что санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Также суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности до 15 лет.

Шурыгина начала активно вести аккаунт на OnlyFans с 2024 года. Кубасова отметила, что само по себе ведение соцсетей не содержит состава преступления.

Следователи обратили внимание на Диану, после того как она начала привлекать девушек к съемкам порно после того, как вернулась с Бали. Блогерша пыталась сбежать из страны, но не успела.

Сейчас Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО № 6 "Печатники". Сокамерницы узнали героиню "Пусть говорят" и заставили выполнять работы по уборке помещений.

Фото: Piter.tv