Появились кадры с заседания Шурыгиной перед ее отправкой в СИЗО

Блогер будет находиться в СИЗО по делу о распространении порнографии.

Блогерша Диана Шурыгина (Шлянина) нарушила правила нахождения под домашним арестом, после этого ей решили ужесточить меру наказания. Кадры с заседания, после которого девушку отправили в СИЗО, опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Шурыгина проходит подозреваемой по делу о распространении порнографии. На судебном заседании, где решался вопрос об изменении меры пресечения, она старалась сохранять спокойствие.

На опубликованных видео видно, что во время оглашения решения Шурыгина иногда оборачивалась в сторону зала, но воздержалась от комментариев по происходящему.

Согласно постановлению суда, домашний арест блогерше заменили на заключение под стражу. Следователь ходатайствовал о такой замене, поскольку подсудимая, не соблюдала возложенные на нее ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали партнершу интимных роликов с Шурыгиной модель Анастасию Овсянникову и 30-летнего актера Людвига Кричкера.

Видео: Telegram/ суды общей юрисдикции города Москвы