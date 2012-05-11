На проспекте Елизарова вспыхнул кабель, дома обесточили

Возгорание на Елизарова попало на видео со звуком.

Днём 18 августа на проспекте Елизарова в Петербурге произошло возгорание электрокабеля. Момент ЧП попал на видеорегистратор очевидца. На записи слышно, как мужчина высказывается крепкими словами и замечает, что рабочие при инженерных раскопках зацепили ковшом кабель. Собеседник добавляет, что в ближайших домах отключился свет. В небо поднялись клубы жёлто-оранжевого дыма. Пострадавших нет, пишет КП-Петербург.

В пресс-службе "Россети Ленэнерго" сообщили, что специалисты устраняют технологическое нарушение, возникшее в зоне работ другой организации. Электроснабжение потребителей в домах осуществляется в штатном режиме. Источник редакции подтвердил, что рабочие повредили кабель. С виновными будут разбираться позже.

Ранее на Piter.TV: в поселке Токсово на Еловой улице 13 августа произошел пожар в заброшенном здании противотуберкулезного санатория. Площадь возгорания составила почти 1,2 тыс. квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Фото: Piter.TV