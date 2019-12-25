Себестоимость поездки в метро Петербурга составила 111 рублей

За каждую поездку пассажира город доплачивает 49 рублей.

Петербургский метрополитен раскрыл экономику перевозок в своём годовом отчёте за 2025 год. Согласно документу, реальная себестоимость одной поездки в подземке составляет 111 рублей. При этом пассажиры платят лишь 65 рублей по карте "Подорожник" и 70 рублей по жетону. Разницу в 46–49 рублей предприятию компенсирует городской бюджет.

Таким образом, каждый раз, проходя через турникет, пассажир получает своего рода субсидию от города. Уровень покрытия расходов собственными доходами метрополитена составляет всего 49,6 рубля на одну поездку. Остальное — дотация из казны. Это позволяет сдерживать рост тарифов для пассажиров, но нагрузка на бюджет остаётся высокой.

В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга повышалась в январе 2026 года. В отчёте также приведены данные о пассажиропотоке, развитии инфраструктуры и планах на ближайшие годы.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV