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На трассе "Петербург — Ручьи" молодой водитель BMW врезался в дерево
Сегодня, 11:35
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На трассе "Петербург — Ручьи" молодой водитель BMW врезался в дерево

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В результате травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла на 68-м километре трассы "Петербург — Ручьи". 

Вечером 28 сентября 20-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил съезд с дороги, врезавшись в дерево. В результате травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: после аварии с автобусом на улице Салова мотоциклиста госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, происшествия
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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