На трассе "Петербург — Ручьи" молодой водитель BMW врезался в дерево

В результате травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла на 68-м километре трассы "Петербург — Ручьи".

Вечером 28 сентября 20-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил съезд с дороги, врезавшись в дерево. В результате травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди. Ее госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: после аварии с автобусом на улице Салова мотоциклиста госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV