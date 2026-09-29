Полиция пресекла незаконную продажу сигарет и вейпов в Петербурге

Общая рыночная стоимость изъятого превысила 1 млн рублей.

Полицейские пресекли продажу нелегальных сигарет и вейпов. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Была задержана 46-летняя жительница Сертолово. Женщина уличена в приобретении и хранении с целью сбыта более 80 тыс. пачек табачной продукции и вейпов без маркировки. На Колхозной улице в Парголово она оборудовала склад, где нашли свыше 75 тыс. упаковок сигарет и электронных систем доставки никотина.

Параллельно установили еще одну торговую точку на Камышовой улице в Приморском районе. Общая рыночная стоимость изъятого превысила 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: петербургские таможенники изъяли незаконную табачную продукцию на 79 млн рублей.

Видео, фото: пресс-служба МВД России