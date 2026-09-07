Петербургские таможенники изъяли незаконную табачную продукцию на 79 млн рублей

На трех складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах обнаружили 437 тыс. пачек сигарет из ОАЭ и Белоруссии.

Сотрудники Северо-Западного таможенного управления изъяли из незаконного оборота около 500 тыс. единиц табачной продукции на общую сумму 79 млн рублей. На трех складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах Петербурга обнаружили 437 тыс. пачек сигарет из ОАЭ и Белоруссии. В одном из помещений выявили порядка 9 тыс. "электронок", 17 тыс. флаконов с жидкостями для их заправки и 2 тыс. упаковок жевательного табака шведского производства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение товаров и продукции без маркировки). Материалы переданы в региональное управление МВД России.

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Видео, фото: пресс-служба СЗТУ