Полиция Петербурга пресекла продажу контрафактного табака и вейпов

В рамках ранее возбужденного уголовного дела провели 13 обысков.

Экономическая полиция пресекла продажу немаркированной табачной продукции: была выявлена целая сеть торговых точек, через которую продавали контрафакт, сообщил в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Магазины оформили на нескольких индивидуальных предпринимателей. В рамках ранее возбужденного уголовного дела провели 13 обысков. Из незаконного оборота изъяли более 20 тыс. единиц никотинсодержащей продукции, включая электронные системы доставки никотина и около 4 тыс. пачек сигарет.

Предполагаемый организатор – 33-летний мужчина, его допросили и задержали. Еще двум женщинам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Также в ходе проверочных мероприятий поймали иностранца, нарушившего миграционное законодательство. Он доставлен в отдел для привлечения к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом в Петербурге ответит обвиняемый в незаконном обороте черной икры.

Фото: пресс-служба МВД России