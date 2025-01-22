Перед судом в Петербурге ответит обвиняемый в незаконном обороте черной икры

Противоправную деятельность пресекли при попытке сбыта.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Об этом сообщили 7 августа в надзорном ведомстве.

В июне прошлого года фигурант купил более 6,5 килограммов незаконно добытой черной икры рыб осетровых видов, чтобы перепродать ее. Продукция хранилась в морозильных камерах в городской квартире и в сарае в Ленинградской области. Противоправную деятельность пресекли при попытке сбыта.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцев задержали за незаконный оборот 78 килограммов черной икры.

Фото: Piter.TV