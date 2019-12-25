Петербург выделит пострадавшим от атак беспилотников предприятиям льготные займы до 50 млн рублей

Поддержка бизнеса ведется с августа.

Фонд развития промышленности Петербурга расширил программу поддержки системообразующих предприятий. Теперь компании, чья работа пострадала из-за атак беспилотников на логистические объекты, могут получить льготные займы в размере от 5 до 50 миллионов рублей под 5% годовых на срок до двух лет. Средства разрешено направить на закупку комплектующих, сырья и материалов для восстановления операционной деятельности. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Решение было принято на заседании Наблюдательного совета Фонда. За 10 лет его капитализация выросла в 13 раз и составила 13 млрд рублей. Это позволило оказать поддержку предприятиям в виде льготных займов на сумму свыше 16 млрд рублей. Сегодня это крупнейший региональный фонд в стране.

Поддержка бизнеса ведется с августа. По поручению главы города был разработан комплекс мер для производителей и продавцов, чья деятельность оказалась затронута. Предприниматели уже начали пользоваться налоговой поддержкой в виде отсрочки или рассрочки по авансовому платежу при УСН при подтверждении ущерба. Кроме того, состоялись рабочие встречи с бизнес-сообществом и достигнута договоренность о совместной работе с УФНС по Петербургу.

На том же заседании Наблюдательного совета были одобрены займы еще двум компаниям на общую сумму 105,5 млн рублей: сеть "Теремок-Русские Блины" получит 78,8 млн рублей на модернизацию пищевого производства и закупку холодильного оборудования. Мясоперерабатывающий комбинат "Норильский" – 26,7 млн рублей на оборудование для переработки птицы, что позволит увеличить выпуск продукции на 100 тонн в год.

В рамках основной программы "Займы для приобретения оборудования" промышленные предприятия могут привлечь от 5 до 500 млн рублей на срок до 5 лет под 3–7% годовых при условии софинансирования не менее 15% за счет собственных средств. В 2026 году структура выданных займов диверсифицировалась: 33% пришлось на промышленную ипотеку, 30% – на научное и лабораторное оборудование, 26% – на закупку оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти протестировали новый лазер для борьбы с БПЛА.

Фото: Pxhere