Стало известно, сколько петербуржцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя

Средняя сумма, которую классы выделят на поздравление классного руководителя, составила 4,5 тыс. рублей.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, сколько жители Петербурга собираются потратить на подарки ко Дню учителя.

Положительно к празднику относятся 26% россиян, еще 28% – "скорее положительно", нейтральную позицию занимают 44% респондентов. Средняя сумма, которую классы выделят на поздравление классного руководителя, составила 4,5 тыс. рублей: это на 10%, чем годом ранее. В Северной столице показатель аналогичен, а в прошлом году бюджет был 4 тыс. рублей.

Среди крупных городов лидером по бюджету на поздравление педагогов остается Москва (5,5 тыс. рублей от класса). Затем идут Екатеринбург и Красноярск (по 3,7 тыс. рублей), Омск, Пермь, Волгоград, Воронеж и Самара (в среднем по 3 тыс. рублей). Самый распространенный подарок – цветы (63%), букет часто дополняют подарочными сертификатами (19%), конвертами с деньгами (11%) и конфетами, чаем или кофе (10%). Также родители называли вазы, продукты, косметику, оргтехнику, корзины мясных изделий и сыров, картины, книги, посуду.

Ранее мы рассказывали о том, что в Молодежном театре на Фонтанке запустили акцию ко Дню учителя.

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