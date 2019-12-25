В Петербурге с начала года взыскали 133 тыс. рублей штрафов с владельцев маломерных судов

Чаще всего судовладельцам выписывали штрафы за движение по закрытым водным путям, нахождение в запрещенных зонах и несоблюдение установленных ограничений.

С начала текущего года в службу судебных приставов поступило 18 исполнительных документов в отношении граждан и организаций, допустивших нарушения правил эксплуатации маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП РФ по Петербургу.

Чаще всего судовладельцам выписывали штрафы за движение по закрытым водным путям, нахождение в запрещенных зонах и несоблюдение установленных ограничений.

На данный момент 12 производств завершены после полной оплаты штрафов. Общая сумма взысканных средств составила 133 тысячи рублей. Еще шесть дел находятся на стадии принудительного исполнения.

Ранее мы сообщили о том, что приставы Петербурга оштрафовали коллекторов почти на 8 млн рублей за нарушения.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт‑Петербургу

