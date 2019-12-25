Под Всеволожском началось строительство музея "Невский пятачок"

Специалисты приступили к разработке котлована и прокладке наружных инженерных сетей.

На площадке будущего мемориального комплекса "Невский пятачок" в Дубровском городском поселении (Всеволожский район Ленинградской области) стартовали строительные работы. По данным на понедельник, 28 сентября, специалисты приступили к разработке котлована и прокладке наружных инженерных сетей.

Общая площадь участка составляет 1600 квадратных метров, на нем будет возведено здание площадью 1460 "квадратов". Как сообщили в Строительном блоке администрации Ленобласти, новый музей станет ключевым центром сохранения исторической памяти о героической обороне Ленинграда.

Время неумолимо, и с каждым годом все меньше остается тех, кто может рассказать о войне из первых уст. Тем важнее создать место, где память будет жить — не в документах, а в стенах, в экспозициях. Егор Никитенко, председатель комитета по строительству Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что у поселка Рахья появится десятиметровая стела "Регулировщик".

Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ

