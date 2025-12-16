Партнершу Шурыгиной по порнороликам задержали в Москве

Двух фигурантов дела отправили под домашний арест.

Праоохранители задержали в Москве 24-летнюю участницу интимных роликов с блогершей Дианой Шурыгиной модель Анастасию Овсянникову (известна как Настя Холод) и 30-летнего актера Людвига Кричкера. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Суд определил двух фигурантов уголовного дела под домашний арест. Также удовлетворено ходатайство следствия об обыске у Кричкера, который был продюсером одной из девушек.

По данным открытых источников, Овсянникова публиковала в своих соцсетях интимные фотографии. Кричкер является также фитнес-тренером, шесть лет он жил за границей, но недавно вернулся в Россию.

Ранее мы сообщили, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ей предъявили обвинение. Сейчас блогерша находится под домашним арестом.

Фото: Magnific