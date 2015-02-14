Петербурженка получила условный срок за незаконные пособия "из Чукотки"

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор многодетной матери, которая оформила фиктивную регистрацию на Чукотке ради получения повышенных социальных выплат.

Суд в Санкт-Петербурге признал виновной многодетную мать в мошенничестве при получении социальных выплат. Женщине назначили 3 года лишения свободы условно за незаконное оформление повышенного пособия благодаря фиктивной регистрации на Чукотке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной 339 тыс. руб. Как установило следствие, жительница Петербурга, воспитывающая 4 детей, в 2023 году оформила временную регистрацию на территории Чукотского автономного округа, хотя фактически продолжала проживать в Северной столице.

По материалам дела, для оформления фиктивной регистрации женщина воспользовалась помощью посредника, которому заплатила 20 тыс. руб. После этого в Социальный фонд России по Чукотскому автономному округу были направлены недостоверные сведения о месте ее проживания.

На основании представленных документов ей назначили ежемесячное пособие в размере около 35 тыс. руб. Следствие установило, что в период с 2023 по 2024 год женщина незаконно получила почти 500 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга расследует мошенничество на 95 млн рублей.

Фото: Piter.TV