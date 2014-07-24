Бывший автосалон Audi и Hongqi в Петербурге выставили на продажу

Стоимость объекта превышает 400 млн рублей.

В Петербурге выставили на продажу бывший дилерский центр Audi и Hongqi. На Витебском проспекте выставили на продажу бывший дилерский центр, где в разные годы работали с автомобилями марок Audi и Hongqi. По данным автоэксперта Дениса Гаврилова, стоимость объекта превышает 400 млн рублей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Площадь здания составляет почти 4700 кв. м. Автосалон ввели в эксплуатацию около 20 лет назад. За это время им управляли автохолдинги "Олимп", Inchcape и "Ключавто".

После ухода Audi с российского рынка в 2023 году в здании некоторое время работал дилер китайского премиального бренда Hongqi. Однако уже в 2025 году салон прекратил деятельность. В последнее время на площадке продавали автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, а также машины с пробегом.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific