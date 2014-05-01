По итогам июля в Петербурге было реализовано почти 50 автомобилей марки Volga

Основную долю продаж обеспечили кроссоверы.

По итогам июля 2026 года на территории Петербурга было реализовано 49 новых автомобилей отечественного бренда Volga. Об этом сообщил автоэксперт Денис Гаврилов, ссылаясь на данные аналитического агентства "Автостат".

Основную долю продаж обеспечили кроссоверы. Жители города приобрели 31 автомобиль модели К50 и 18 машин модели К40. Седан С50 оказался значительно менее востребованным – за месяц зарегистрировали только 7 единиц данной модели.

Если рассматривать совокупные результаты за два летних месяца (июнь и июль), то в Северной столице было продано 67 новых автомобилей марки. На модель К50 пришлось 43% всех продаж, доля кроссовера К40 составила 39%, а на классический седан С50 пришлось 18% реализации.

Ранее мы сообщили о том, что автобренды петербургского производства Jeland и Solaris вошли в число лидеров рынка.

Фото: Telegram / AutoRun SPb