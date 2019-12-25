Наркосбытчица из Петербурга забыла запрещенные вещества в такси в Улан-Удэ

Суд отправил фигурантку в следственный изолятор.

В Улан-Удэ сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия задержали 40-летнюю жительницу Петербурга, сообщили в республиканском главке. Женщину подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере.

Как пояснила задержанная, она приехала в столицу Бурятии для бесконтактного распространения запрещенных веществ. По ее словам, работу она нашла через мессенджер в одном из интернет-магазинов, и предложенная оплата полностью ее устроила, несмотря на незаконный характер деятельности. По столице Бурятии подозреваемая передвигалась на такси. В одной из поездок она по неосторожности забыла в салоне сверток с частью подготовленных к сбыту закладок. Водитель обнаружил подозрительный груз и обратился в дежурную часть. При осмотре автомобиля полицейские изъяли 61 сверток с запрещенным веществом.

Осознав потерю товара, женщина не стала связываться с водителем и вернулась в гостиницу. На следующий день при выходе из отеля ее задержали оперативники. При личном досмотре у нее обнаружили еще 28 свертков и метадон весом около 16 граммов. В гостиничном номере полицейские изъяли еще 126 закладок из тайников. Таким образом, из незаконного оборота было изъято около 100 граммов запрещенных веществ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ ("сбыт наркотиков организованной группой в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд отправил фигурантку в следственный изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан иностранец, предложивший взятку полицейскому.

Фото: Piter.TV