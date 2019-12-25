Spiegel раскрыл, на какую страну работал экс-глава разведки ФРГ до ареста

Аугуста Ханнинга задержали за шпионаж в пользу, предположительно, Азербайджана.

Бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг, предположительно, готовил аналитический доклад для разведки Азербайджана. Соответствующее заявление сделали немецкие журналисты из местного издания Der Spiegel со ссылкой на результаты расследования. Известно, что местные правоохранительные органы ранее задержали мужчину по статье за шпионаж. Также под подозрение попал бывший высокопоставленный сотрудник разведки ФРГ Манфред Д.. Эксперт возглавлял аппарат Аугуста Ханнинга. Он работал о в разведывательной службе европейской страны до весны 2026 года. Дома у фигурантов расследования также прошли обыски.

По данным СМИ, Аугуст Ханнинг получил неизвестные "секретные" документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND. Далее злоумышленник якобы использовал их для создания доклада иностранному государству. В дальнейшем документ, по данным Федеральной прокуратуры германии, должен был быть направлен "сотруднику разведывательного аппарата безопасности". Авторы статьи в Spiegel утверждают, что предполагаемым заказчиком был представитель азербайджанской разведки. При этом неизвестно, дошел ли анализ до конечного адресата.

Напомним, что связи Ханнинга с представителями Азербайджана не скрывались. Экс-глава BND входил в правление "Германо-азербайджанского форума". Аугуст Ханнинг возглавлял BND в период с 1998 по 2005 год.

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Фото: YouTube / WELT