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Немецкий политик Нимайер назвал безумной политику НАТО вокруг Калининграда
Сегодня, 8:05
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Немецкий политик Нимайер назвал безумной политику НАТО вокруг Калининграда

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Ральф Нимайер не удивлен реакции Москвы на внешнюю угрозу.

Политика Североатлантического альянса  в отношении Калининградской области безумна. Речь идет о том, что сначала блок проводит военные учения по изоляции российского полуэксклава, а потом жалуется на готовность Москвы защищать свою территорию. Такой комментарий информационному агентству "РИА Новости" сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Западный политик из Берлина прокомментировал заявление посольства РФ в Ирландии, в котором дипломаты назвали безответственными разговоры в НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Послы заметили, что Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты земли в том случае, если государства-члены НАТО попытаются  изолировать регион от остальной части страны.

НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума. Чего они ожидали? Что Москва поблагодарит НАТО за военные учения по изолированию Калининграда?.

Ральф Нимайер, немецкий политик

Эксперт из Германии назвал смехотворными недовольные заявления в НАТО в связи с готовностью России защищать Калининград.

В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2".

Фото: pxhere.com

Теги: германия, калининградская область, нато, ральф нимайер
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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