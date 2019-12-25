Немецкий политик Нимайер назвал безумной политику НАТО вокруг Калининграда

Ральф Нимайер не удивлен реакции Москвы на внешнюю угрозу.

Политика Североатлантического альянса в отношении Калининградской области безумна. Речь идет о том, что сначала блок проводит военные учения по изоляции российского полуэксклава, а потом жалуется на готовность Москвы защищать свою территорию. Такой комментарий информационному агентству "РИА Новости" сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Западный политик из Берлина прокомментировал заявление посольства РФ в Ирландии, в котором дипломаты назвали безответственными разговоры в НАТО о возможной блокаде Калининградской области. Послы заметили, что Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты земли в том случае, если государства-члены НАТО попытаются изолировать регион от остальной части страны.

НАТО проводит военные учения вокруг Калининграда, а потом жалуется, когда Москва заявляет, что будет защищать его всеми необходимыми средствами. В НАТО явно сошли с ума. Чего они ожидали? Что Москва поблагодарит НАТО за военные учения по изолированию Калининграда?. Ральф Нимайер, немецкий политик

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