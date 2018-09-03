В Германии призвали вернуться к более дешевому топливу из России, а не покупать у США дорогие энергоресурсы.

Российско-немецкие отношения могут быть нормализованы, и важным элементом этого станет газовый трудопровод "Северный поток 2". Такой комментарий информационному агентству "РИА Новости" сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Западный политик из Берлина выступал на полях симпозиума "БРИКС-Европа". Эксперт пояснил СМИ, что федеральное правительство должно задуматься о вопросе выгодного получения энергетически х ресурсов из Москвы, так как именно Россия на протяжении многих десятилетий являлась надежным поставщиком в Европу. При этом американские поставки топлива политик счел слишком дорогостоящими.

Я думаю, что после СВО Россия и Германия снова смогут иметь нормальные отношения. Это продлится еще несколько лет, но я считаю, что важным элементом этого (сотрудничества - ред.) станет "Северный поток 2" Ральф Нимайер, немецкий политик

Ральф Нимайер заметил, что в текущий момент немецкая экономическая система переживает кризис, решение из которого власти могут найти только при участии России.

Напомним, что 15 ноября на федеральной территории Сириус состоялся Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия российские и иностранные парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на геополитической арене.

Die Welt: в НАТО сочли российский "Буревестник" серьезной угрозой.

Фото: pxhere.com