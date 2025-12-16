Ученый Перельман накануне 60‑летия замечен в Купчино в калошах и грязных штанах

Математик, доказавший теорему Пуанкаре, по-прежнему ведёт затворнический образ жизни и не общается с журналистами. Корреспонденты засняли его во время похода в магазин за гречкой и консервами.

Григорий Перельман, решивший одну из "задач тысячелетия", продолжает жить затворником в петербургском районе Купчино. 13 июня учёному исполнится 60 лет. Несмотря на то, что он более 25 лет отказывается от премии в миллион долларов, математик выглядит бодрым и не нуждается в помощи, рассказали его соседи.

Корреспонденты "КП-Петербург" предприняли попытку встретиться с гением. В супермаркете, где Перельман закупается раз в пару недель, рассказали, что он берёт продукты по акции: крупы, консервы и другие недорогие товары. Журналистам удалось заснять учёного на крыльце парадной. Он быстро шёл в сторону магазина в потертой куртке, забрызганных грязью штанах и калошах. На вопрос о делах Перельман не ответил, лишь ускорил шаг. Через несколько минут он вернулся с полными сумками, среди которых были видны пачки гречки.

Соседи сообщили, что математик выходит из дома редко, а максимальное, что от него можно услышать, — короткое "здравствуйте". Его матери, которой уже за 90, тоже не видно на улице.

Режиссёр из Екатеринбурга Андрей Григорьев снимал фильм о Перельмане на протяжении десяти лет. По словам постановщика, учёный выслушал концепцию картины и остался доволен тем, что о нём будут делать кино. Лента сочетает документальные элементы и мокьюментари. В игровой роли Перельмана снялся Марк Эйдельштейн. Авторам удалось записать редкое интервью с учителем математика Юрием Бураго и коллегой-учёным. Особое внимание режиссёр уделил Ричарду Гамильтону, который также работал над теоремой Пуанкаре. Перельман отказался от премии именно из-за него, посчитав невозможным принять награду единолично. Гамильтон умер два года назад и никогда не комментировал эту ситуацию.

Напомним, Перельман опубликовал доказательство теоремы Пуанкаре в 2002 году. Над её решением учёные бились более ста лет. Этот вклад расширяет возможности фундаментальной физики и упрощает построение моделей сложных структур, например молекул ДНК.

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