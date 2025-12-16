В куриных полуфабрикатах Петербурга нашли сальмонеллу

"Общественный контроль" проверил 10 образцов куриных полуфабрикатов в крупных сетях Петербурга. В двух пробах обнаружена сальмонелла. Продукция "Васильевской птицефабрики" и "МПК Мясная Столица" не прошла проверку. Патогены опасны только при недостаточной термической обработке.

На полках магазинов Санкт-Петербурга обнаружили курицу, заражённую сальмонеллой. К такому выводу пришли специалисты организации "Общественный контроль". Они проверили 10 образцов полуфабрикатов разных торговых марок, приобретённых в крупных торговых сетях.

Лабораторные исследования, проведённые в этом году, не выявили листерию ни в одном из десяти образцов. Однако в двух пробах оказалась сальмонелла. Председатель "Общественного контроля" Всеволод Вишневецкий предупредил: патогенные микроорганизмы могут причинить вред здоровью только в том случае, если мясо птицы прошло недостаточную термическую обработку. Проверку не прошла продукция АО "Васильевская птицефабрика" и ООО "МПК Мясная Столица".

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