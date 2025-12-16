  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За лето в Петербурге планируется уничтожить около 45 тыс. кустов борщевика
Сегодня, 17:14
232
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За лето в Петербурге планируется уничтожить около 45 тыс. кустов борщевика

0 0

Очередной очаг ликвидировали на Брандмейстерском бульваре 11 июня.

За летний сезон в Петербурге уничтожат 45 тыс. кустов борщевика и обработают 70 гектаров земли. Опасный сорняк вызывает серьезные ожоги, напомнил телеканал "Санкт-Петербург"

Очередной очаг ликвидировали на Брандмейстерском бульваре 11 июня. В плановом порядке проводят выкашивание, скашивание и выкапывание борщевика. 

В городе сейчас все достаточно контролируется, и нам известны все места, где произрастает борщевик, и где с ним можно бороться и уничтожить. Если говорить по адресам, то это порядка 420 локаций. 

Сергей Касаткин, пресс-секретарь комитета по благоустройству 

Ранее на Piter.TV: обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти. 

Фото: pxhere 

Теги: борщевик, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии