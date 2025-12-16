За лето в Петербурге планируется уничтожить около 45 тыс. кустов борщевика

Очередной очаг ликвидировали на Брандмейстерском бульваре 11 июня.

За летний сезон в Петербурге уничтожат 45 тыс. кустов борщевика и обработают 70 гектаров земли. Опасный сорняк вызывает серьезные ожоги, напомнил телеканал "Санкт-Петербург".

Очередной очаг ликвидировали на Брандмейстерском бульваре 11 июня. В плановом порядке проводят выкашивание, скашивание и выкапывание борщевика.

В городе сейчас все достаточно контролируется, и нам известны все места, где произрастает борщевик, и где с ним можно бороться и уничтожить. Если говорить по адресам, то это порядка 420 локаций. Сергей Касаткин, пресс-секретарь комитета по благоустройству

Ранее на Piter.TV: обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти.

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