Обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти
В этом году борьбу с борщевиком будут вести 111 муниципальных образований.

С начала сезона в Ленинградской области от борщевика обработали 1,5 тыс. гектаров земель в поселениях и 377 гектаров вдоль дорог. Скоро стартуют работы на объектах энергетики, газоснабжения, водоснабжения, полосах отвода железных дорог, в лесах, а также на особо охраняемых природных территориях, рассказали 2 июня в региональной администрации. 

В этом году борьбу с борщевиком будут вести 111 муниципальных образований на площади свыше 6 тыс. гектаров. 

Борьба с борщевиком – это совместная задача всех органов власти, муниципалитетов и хозяйствующих субъектов. Соблюдение графиков позволит повысить эффективность работ, избежать заражения новых территорий и обеспечить безопасность жителей. 

Олег Малащенко, вице-губернатор области

Ранее на Piter.TV: нейросеть "Городовой" выявила первый борщевик в этом году в Петербурге. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

