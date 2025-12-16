Обработка земель и дорог от борщевика продолжается в Ленобласти

С начала сезона в Ленинградской области от борщевика обработали 1,5 тыс. гектаров земель в поселениях и 377 гектаров вдоль дорог. Скоро стартуют работы на объектах энергетики, газоснабжения, водоснабжения, полосах отвода железных дорог, в лесах, а также на особо охраняемых природных территориях, рассказали 2 июня в региональной администрации.

В этом году борьбу с борщевиком будут вести 111 муниципальных образований на площади свыше 6 тыс. гектаров.

Борьба с борщевиком – это совместная задача всех органов власти, муниципалитетов и хозяйствующих субъектов. Соблюдение графиков позволит повысить эффективность работ, избежать заражения новых территорий и обеспечить безопасность жителей. Олег Малащенко, вице-губернатор области

