На трассе Р-23 в Лужском районе перекроют все съезды на развязке с Комсомольским проспектом

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует водителей о полном перекрытии всех съездов на транспортной развязке с Комсомольским проспектом в Лужском районе Ленинградской области. Ограничения связаны с проведением плановых дорожных работ на 145-м километре федеральной трассы Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель) в период с 8 по 20 июня.

Как сообщил начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский, работы будут проводиться поочерёдно и направлены на ликвидацию колейности асфальтобетонного покрытия. Движение будет регулироваться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности на месте проведения работ установят временные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.

Генеральным подрядчиком проекта выступает компания ООО "ТрансДорТех". ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"