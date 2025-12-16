Сегодня, 8:32
В видеоловушку в Ленобласти попал глава семейства барсуков

Барсук расширяет жилище, чтобы малышам не было тесно.

В Приозерском районе Ленинградской области видеоловушка засняла барсука. А самка уже вторую неделю не выходит из норы: вероятнее всего, она родила малышей, рассказал известный биолог Павел Глазков 2 июня. 

Пока по дому хлопочет отец. Барсук расширяет жилище, чтобы малышам не было тесно. На кадрах зверек выкатывал неизвестные шары из норы. Скорее всего, это перемешанные с землей продукты жизнедеятельности самки и детенышей, которым в чистом доме не место. Животные отличаются чистоплотностью: около их норы есть даже отдельный туалет – вырытая яма. 

Будем и дальше продолжать наблюдение за жизнью этих симпатичных землекопов! 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: белый воробей пытается построить семью в центре Петербурга. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

