До +22 градусов и без осадков прогнозируется в Петербурге во вторник

В Северной столице сегодня сохранится влияние северной периферии антициклона. Благодаря этому в городе и области будет переменная облачность, а вероятность дождей практически нулевая. Это позволит солнечным лучам хорошо прогреть воздух, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём в Петербурге ожидается +20…+22 градуса, по Ленинградской области – от +18 до +23 градусов.

Ветер западных направлений подует со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление останется стабильным на отметке 759 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

