В Ульяновской области за коррупцию задержан криминальный авторитет

Мужчина пытался избежать ответственности по нескольким преступным эпизодам.

На территории Ульяновской области российские правоохранительные органы задержали подозреваемого в коррупционном преступлении. Пресс-служба регионального МВД уточнила журналистам, что операция проводилась совместно о Следственным комитетом и при поддержке Росгвардии. Злоумышленником считается 59-летний местный житель. По данным надзорных структур, он является основателем и лидером одной из организованных групп антиобщественной направленности, поэтому обладает высоким авторитетом в криминальной среде. Сейчас мужчина отправлен под стражу. В его отношении ведется уголовное дело по статье 291. УК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела для закрепления доказательственной базы и выявления возможных иных фактов противоправной деятельности подозреваемого. пресс-служба МВД

В МВД пояснили, что фигурант расследования предложил своему 25-летнему знакомому за денежное вознаграждение в размере 1,1 млн рублей помочь ему избежать уголовной ответственности за совершение ещё нескольких эпизодов аналогичных преступлений. Этот человек сам находился под следствием по статье за мошенничество. За обозначенную сумму сообщник пообещал авторитету урегулировать вопрос с полицией. В результате часть требуемых денежных средств была перечислена правонарушителю на его банковскую карту, а остаток передан лично в руки.

Суд начал процесс над бандой спецназовцев по делу о 15 заказных убийствах.

Фото и видео: МВД Медиа