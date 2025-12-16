В Севастополе во вторник будут продавать бензин по талонам

В течение дня планируется подвоз топлива для восполнения запасов на автозаправочных станциях (АЗС).

Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 на территории Севастополя во вторник, 2 июня, будет производиться исключительно по талонам, а свободная продажа топливных средств начнется уже в среду, 3 числа. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный губернатор Михаил Развожаев своим подписчикам. Чиновник пояснил, что талоны представляют из себя временную меру властей, так как в течение всего дня в город будет осуществляться подвоз энергоресурсов. Это решение позволит оперативно восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи.

Сегодня, 2 июня, в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам и на ТЭС, и на АТАНе... Занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо: свободная продажа будет осуществляться в среду, о времени сообщу. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов уведомил общественность о том, что в российском регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в размере 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Он добавил, что ситуация будет нормализована в течение 30 дней.

