В Курской области при атаке дрона погиб мирный житель
Сегодня, 7:48
Врио губернатора рассказал о гибели 53-летнего россиянина после атаки БПЛА.

На территории села Щекино в Курской области вечером 1 июня в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины погиб местный житель. .  Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн. Чиновник написал в собственном Telegram-канале о том, что дрон противника атаковал транспортное средство, которое являлось гражданским. Жертвой трагедии стал 53-летний мужчина.

Искренние соболезнования семье и близким.

Александр Хинштейн, врио губернатора

Напомним, что утром в понедельник Александр Хинштейн уведомил общественность о том, что за минувшие сутки над Курской областью были сбиты 128 беспилотников ВСУ. В результате таких воздушных нападений в российском регионе пострадали шесть человек. Чиновник назвал 1 июня тяжелым днем для Курской области и призвал жителей быть бдительными и не рисковать своими жизнями и здоровьем.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

