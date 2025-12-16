Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола

Анна Попова объяснила, зачем России нужны исследования непандемичного вируса.

Вирус Эбола, который в настоящее время вызвал вспышку заболеваний в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, так как не распространяется воздушно-капельным или пищевым путем. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница из профильного ведомства полагает, что широкое распространение лихорадки на континенте все еще возможно.

Даже если мы не предполагаем широкого распространения на других континентах — каждая жизнь бесценна. И поэтому допустить, чтобы человек заразился такой особо опасной инфекцией, мы не должны. Для этого мы и работаем. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт заметила, что вариант распространения вируса Бундибуджио пока не до конца изучен, поэтому является предметом оценки и анализа. Сейчас этим заданием занимаются специалисты Роспотребнадзора в Уганде. Представители Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии профильного ведомства разработали тест, позволяющий медикам диагностировать этот редкий штамм вируса у пациентов.

Попова: дефициты витаминов наблюдаются у 70% россиян.

Фото: Правительство России