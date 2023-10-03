Глава Роспотребнадзора сообщила о работе по обеспечению здорового питания для всех категорий граждан.

Порядка 70 процентов от российского населения испытывают дефицит различных витаминов, в особенности - витамины группы В, Д, йод. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в 2026 году на форуме "Здоровое общество" в рамках сессии "Здоровый рацион: мифы и реальность, возможности и риски". Чиновница из профильного ведомства указала на то, что для решения проблемы власти страны применяют подход к персонализированном у питанию для пациентов.

10% населения страны страдают остеопорозом. Мы понимаем, что население какого-то региона это миллионы человек, а вот каждый из нас имеет свои особенности. И мы сегодня уже умеем учитывать эти особенности. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

