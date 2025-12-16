Приморский суд арестовал лжеполицейских за похищение подростка

Следствие квалифицирует их действия как похищение и незаконное лишение свободы.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Вадима Тришина и Андрея Ермолаева-Конышева. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов. Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями о похищении и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 3 июня подозреваемые, действуя как члены общественного объединения, ложно представились сотрудниками правоохранительных органов и задержали подростка, якобы причастного к преступлениям. Они надели на него наручники, отвели в квартиру, где пытались склонить к сотрудничеству, а затем посадили в машину и отвезли в отдел полиции. На следующий день оба были задержаны.

Ермолаеву-Конышеву уже предъявлено обвинение. Тришин свою причастность к инциденту отрицает. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2026 года.

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Фото: Piter.TV