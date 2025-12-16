Выпускники обвинили Рособрнадзор в ошибках в ЕГЭ по русскому

Школьники массово сообщают о несоответствии тем и опорных текстов в 27-м задании, а также об опечатке в четвёртом.

Выпускники Петербурга и других регионов жалуются на ошибки в заданиях Единого государственного экзамена по русскому языку. Речь идёт о 27-м задании, где на основе предложенного текста нужно написать сочинение. По словам сдающих, темы и опорные тексты не соответствовали друг другу, пишет 78.ru.

Текст был про полярников, никак не связанных с героизмом. Никакого примера для сочинения вытащить нереально было, а вопрос был как раз про героизм. А другой текст как раз относился к вопросу о героизме. То есть вопросы просто перепутаны между текстами. Владимир, выпускник из Петербурга

Несоответствие экзаменуемые видят в текстах Олега Куваева и Владимира Санина. Рособрнадзор провёл проверку и заключил, что с контрольными измерительными материалами всё в порядке. В ведомстве пояснили: в тексте Олега Куваева о труде геологов в тундре поставлена проблема "Что поддерживает людей, которые трудятся в тяжёлых условиях?", а в тексте Санина о полярниках — проблема "Возможен ли героизм в мирное время?". Обе темы, по мнению чиновников, соответствуют предложенным опорным текстам.

Кроме того, выпускники обнаружили опечатку в четвёртом задании: в слове "позвала" были напечатаны две буквы "а" — прописная и строчная. В Рособрнадзоре признали ошибку, но уточнили, что она не препятствовала выполнению задания, так как ударная буква была выделена. Тем не менее, недовольство школьников сохраняется: многие считают, что подобные недочёты могли повлиять на результаты экзамена.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники обещают выпускникам изменить баллы ЕГЭ за деньги.

Фото: Piter.TV