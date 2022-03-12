Единые учебники введут во всех школах России

Содержание школьных учебников синхронизируют с образовательными программами и стандартами ЕГЭ.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал переход российских школ на единые учебники по всем дисциплинам. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам пересдачи Единого государственного экзамена.

Музаев отметил, процесс будет постепенным и затронет все параллели. В настоящее время для всех учебных заведений ввели единые федеральные образовательные программы.

Школы получили по отдельным предметам унифицированные учебники, однако для полной замены всей линейки пособий понадобится несколько лет. Глава Рособрнадзора назвал синхронизацию учебных материалов с госстандартами и требованиями ЕГЭ приоритетной задачей.

Музаев добавил, что переход на единые учебники предполагает устранение разночтений в программах разных регионов. Благодаря новой системе выровняться уровень подготовки учеников вне зависимости от их места жительства.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года российские школьники начнут изучать духовно-нравственную культуру.

Фото: Piter.tv