Минпросвещения объяснило, в каком случае могут не принять в 10-й класс

Родители самостоятельно решают вопрос о зачислении ребенка, если в выбранной школе нет свободных мест.

Руководство школы вправе отказать в приеме в 10-й класс, если не оказалось свободных мест или ученик не прошел индивидуальный отбор в специализированный класс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

В ведомстве отметили, что причиной отказа в приеме может стать отсутствие свободных мест в конкретном образовательном учреждении. Для урегулирования вопроса родителям рекомендовали обращаться в региональные или местные органы, ответственные за образование.

В Минпросвещения уточнили, что школы осуществляют индивидуальный отбор учеников, которые хотят учиться в классах с углубленным изучением отдельных предметов или выбирают профильные направления.

В случае, если девятиклассник не сдал экзамен, то ему должны предоставить ему место в той же школе в классе универсального профиля или в другой другом ближайшем учебном заведении, резюмировали в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что в школах страны введут предмет "Духовно-нравственная культура России", который будет изучаться в 5,6 и 7 классах.

Фото: Piter.TV