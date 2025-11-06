Кравцов: в школах появится предмет "Духовно-нравственная культура России"

В Минпросвещения объяснили, что предмет будет изучаться в 5,6 и 7 классах.

Российское министерство по просвещению начнет поэтапное введение предмета "Духовно-нравственной культуры России" в образовательных учреждениях по стране. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "РИА Новости" глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов. Чиновник объяснил прессе, что дисциплина будет введена в школы со второй части учебного года периода 2026-2027 годов для пятых классов. Дети пройдут обучение за 17 часов. А в 2027-2028 годах обучение предмету продет для шестых и седьмых классов (по 34 часа).

В новом учебном году начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России", по этому предмету также готовим учебники. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

В Минпросвещения добавили, что целью школьного предмета будет формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Дети изучат жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, ученых и военнослужащих, в том числе героев специальной военной операции (СВО) на Украине, для того, чтобы на их примере укоренить собственные созидательные ценности.

В школах России появится единый учебник по географии.

Фото: Piter.tv