Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс

Первый этап приема в первые классы начинался по стране не позднее 1 апреля и продлился до 30 июня 2026 года.

На российской территории прием заявлений в первый класс завершится 5 сентября 2026 года. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы министерства по просвещению. Чиновники из профильного ведомства уточнили, что все необходимые документы родители могут подать либо в само образовательное учреждение, либо направить почтой с уведомлением о вручении. Также записать ребенка на занятия можно через Единый портал государственных услуг или при помощи интегрированного регионального портала.

Шестого июля стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней. пресс-служба Минпросвещения России

В Минпросвещения объяснили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете на портале "Госуслуги", а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу ребенка не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест в образовательном учреждении.

Минпросвещения рекомендовало даты летних каникул для школьников.

Фото: Piter.tv