В ГД призвали брать в 10-е классы даже с низкими баллами ОГЭ

Игорь Антропенко сообщил о проблеме, из-за которой детей не зачисляют в старшие классы.

на российской территории девятиклассники с недостаточными баллами ОГЭ при наличии вакантных мест должны иметь возможность зачислиться в профильные 10-е классы образовательных учреждений. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Парламентарий из нижней палаты заметил, сейчас порог прохода в профильные классы школы устанавливают самостоятельно. Однако руководство этих учреждений исходит из рекомендаций Рособрнадзора и выбранного направления.

На мой взгляд, при наличии вакансий в специализированных десятых классах, конечно, надо брать детей и, может быть, с более низкими баллами по ОГЭ. Заполнить эти вакансии, дать им возможность развиваться по тем направлениям, которые они считают для себя приоритетными. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

Законодвтель пояснил, что к нему часто обращаются родители школьников, которые окончили девятый класс, но по разным причинам их детей не берут в десятый класс.

В ГД сочли дискриминацией объявления о сдаче жилья с припиской "можно с детьми".

Фото: Piter.tv