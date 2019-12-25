В ГД сочли дискриминацией объявления о сдаче жилья с припиской "можно с детьми"

Игорь Антропенко напомнил о возможности арендодателя иметь предпочтения по выбору съемщика жилья.

Пункт "можно с детьми" наравне с "можно с животными" в объявлении о найме жилого помещения является дискриминацией и противоречит семейной политике в России. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал член профильного комитета Государственной думы по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Парламентарий из нижней палаты заметил, что в настоящее время в анкетах ряда отечественных агрегаторов по сдаче в наем квартир и домов встречается возможность для арендодателя указать подобные предпочтения к съемщику недвижимости.

Считаю это прямой дискриминацией семей с детьми, что является совершенно недопустимым и противоречащим государственной семейной политике. Игорь Антропенко, депутат ГД РФ

