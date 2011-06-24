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Минпросвещения рекомендовало даты летних каникул для школьников
Сегодня, 23:18
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Минпросвещения рекомендовало даты летних каникул для школьников

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Ведомство предложило регионам установить единый период отдыха для учеников 1–11 классов в следующем учебном году.

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало рекомендацию для региональных властей относительно графика летних каникул в 2026/27 учебном году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, отдых для учащихся 1–11 классов, занимающихся по четвертной системе, предлагается определить с 27 мая по 31 августа 2027 года. Таким образом, продолжительность летнего перерыва составит более трёх месяцев.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: каникулы, лето, минпросвещения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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