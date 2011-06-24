Минпросвещения рекомендовало даты летних каникул для школьников

Ведомство предложило регионам установить единый период отдыха для учеников 1–11 классов в следующем учебном году.

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало рекомендацию для региональных властей относительно графика летних каникул в 2026/27 учебном году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, отдых для учащихся 1–11 классов, занимающихся по четвертной системе, предлагается определить с 27 мая по 31 августа 2027 года. Таким образом, продолжительность летнего перерыва составит более трёх месяцев.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)