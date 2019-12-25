Минпросвещения хочет изменить формат "Основ безопасности и защиты Родины"

Курс будет разделен на две дисциплины: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка".

В России предложили с 1 сентября разделить предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы министерства по просвещению. Речь идет о том, что в рамках курса "Безопасность жизнедеятельности" школьники изучат правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб. Дополнительно там буду представлены блоки, посвященные дорожной безопасности, природным опасностям, правилам поведения при посещении массовых мероприятий и природных катаклизмах. Отдельное внимание в программе уделяется вопросам безопасности в цифровой среде.

Разработан проект приказа, предполагающий замену модульной системы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" на два единых обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка. сообщение Минпросвещения России

Министр Сергей Кравцов объяснил журналистам, что обучение детей будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городской среде, на природе, в цифровом пространстве, а также подготовят человека к осознанному отношению к безопасности страны. Содержание текущей дисциплины представлено двумя курсами по 34 часа каждый. Они обеспечат непрерывность изучения учебного предмета на уровне основного общего и преемственность на уровне среднего общего образования.

Минпросвещения объяснило, в каком случае могут не принять в 10-й класс.

Фото: Piter.tv