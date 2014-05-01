На Гатчинской Дворцовой ферме скончался знаменитый козел Сэр

Почти вся его долгая жизнь была неразрывно связана с императорским комплексом.

Печальная новость пришла из музея-заповедника "Гатчина" — на 13-м году жизни скончался один из главных любимцев публики, козел по кличке Сэр. Почти вся его долгая жизнь была неразрывно связана с императорским комплексом: животное стало живым свидетелем начала масштабной реставрации, расширения экспозиции и других значимых перемен.

Сэр был настоящей "визитной карточкой" фермы. Его вольер располагался первым на пути посетителей, и он неизменно приветствовал гостей, охотно участвуя в играх. Особенно козел любил играть в мяч с каждым, кто был готов бросить ему пас. Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"

Дворцовая ферма в парке "Сильвия" имеет богатую историю. Она была основана еще в 1770-х годах, а к 1798 году здесь появился главный павильон в стиле раннего классицизма. Со времен императора Павла I и его супруги Марии Федоровны представители правящей династии часто навещали ферму, лично ухаживая за животными. В ХХ веке, особенно в годы Великой Отечественной войны, комплекс оказался на грани полного разрушения, но впоследствии был восстановлен.

Сегодня экспозиция продолжает жить и развиваться. Сейчас на территории фермы содержится около 80 животных: кур, уток, гусей, индюков, фазанов, павлинов, страусов эму, овец, кроликов, осла, собаки, а также молодой козлик, который теперь встречает гостей вместо Сэра.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском дворце представили историю воссоздания трёхглавого орла Ротонды.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"