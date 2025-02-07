В Гатчинском дворце представили историю воссоздания трёхглавого орла Ротонды

Экспозиция позволяет заглянуть в закулисье реставрации.

В музее-заповеднике "Гатчина" открылась выставка, посвященная 50-летию реставрационных работ. Как сообщили в пресс-службе учреждения, в зале "Реставратор" посетителям демонстрируют поэтапную историю воссоздания одного из главных символов дворца – трёхглавого орла, венчающего башню Ротонды.

Экспозиция позволяет заглянуть в закулисье реставрации. На втором ярусе зала представлены исторические чертежи павильонов, колерные бланки с образцами красок и эскизы росписей плафонов.

Выставка под названием "Семь историй сотворения мира. К 50-летию реставрации Гатчинского дворца" продлится до 8 ноября текущего года.

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Фото: Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"