ГМЗ "Павловск" оценил потери от урагана в 1200 деревьев

На территории паркового района "Белая Береза" ГМЗ "Павловск", прилегающей к Погранично-Ижорской дороге, последствия недавнего гиперциклона ликвидируют до сих пор. Как сообщили сегодня в пресс-службе музея, число зафиксированных потерь превысило 1200 деревьев.
Мощный ураган, обрушившийся на регион 11 июля, вывернул с корнем здоровые семидесятилетние березы и сосны. По данным администрации парка, счет утраченных насаждений идет не на сотни стволов, а на гектары поваленного леса.
В связи с высокой опасностью территория объявлена красной зоной. Заходить туда категорически запрещается, говорится в обращении музея-заповедника к посетителям.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Пресс-служба ГМЗ "Павловск"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все