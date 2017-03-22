ГМЗ "Павловск" оценил потери от урагана в 1200 деревьев

По данным администрации парка, счет утраченных насаждений идет не на сотни стволов, а на гектары поваленного леса.

На территории паркового района "Белая Береза" ГМЗ "Павловск", прилегающей к Погранично-Ижорской дороге, последствия недавнего гиперциклона ликвидируют до сих пор. Как сообщили сегодня в пресс-службе музея, число зафиксированных потерь превысило 1200 деревьев.

Мощный ураган, обрушившийся на регион 11 июля, вывернул с корнем здоровые семидесятилетние березы и сосны. По данным администрации парка, счет утраченных насаждений идет не на сотни стволов, а на гектары поваленного леса.

В связи с высокой опасностью территория объявлена красной зоной. Заходить туда категорически запрещается, говорится в обращении музея-заповедника к посетителям.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Павловск"