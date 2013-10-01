В Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина

Частично работы выполнили в 2023 году, теперь завершается следующий этап.

В Выборгском районе продолжается благоустройство пространства у площади Хошимина. Частично работы выполнили в 2023 году, теперь завершается следующий этап, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

В проекте на территории в 1 тыс. квадратных метров планируются обустройство пешеходных дорожек из плитки трех коллекций, высадка 131 хвойного дерева, кустарников и 140 многолетников.

Площадь получила название в марте прошлого года в честь вьетнамского города. В сквере также есть бронзовый памятник Хо Ши Мину высотой 4,5 метра. Скульптуру создали Нгуен Ван Во и архитекторы Анатолий и Лада Черновы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе благоустроили сквер Маринеско.

Фото: пресс-служба ГАТИ