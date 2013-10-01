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В Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина
Сегодня, 13:14
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В Выборгском районе продолжается благоустройство сквера у площади Хошимина

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Частично работы выполнили в 2023 году, теперь завершается следующий этап.

В Выборгском районе продолжается благоустройство пространства у площади Хошимина. Частично работы выполнили в 2023 году, теперь завершается следующий этап, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

В проекте на территории в 1 тыс. квадратных метров планируются обустройство пешеходных дорожек из плитки трех коллекций, высадка 131 хвойного дерева, кустарников и 140 многолетников.

Площадь получила название в марте прошлого года в честь вьетнамского города. В сквере также есть бронзовый памятник Хо Ши Мину высотой 4,5 метра. Скульптуру создали Нгуен Ван Во и архитекторы Анатолий и Лада Черновы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кировском районе благоустроили сквер Маринеско. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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