В двух районах Петербурга привели в порядок более 60 детских площадок

Инспекторы ГАТИ ежедневно выборочно проверяют состояние таких объектов.

В Красносельском и Фрунзенском районах привели в порядок более 60 детских площадок, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 29 июля. Безопасность таких объектов находится на особом контроле.

Инспекторы ГАТИ ежедневно выборочно проверяют состояние площадок. В конце июля инспекторы провели мониторинг свыше 50 из них, на 11 выявили замечания, которые уже устраняются.

Учет детских и спортивных площадок ведется в специальной системе с 2024 года. В настоящее время в нее внесены данные о 18 тыс. объектах. Туда добавляется следующая информация: какое оборудование установлено, в каком оно состоянии, есть ли Wi-Fi, камеры системы "Безопасный город" и освещение.

Каждое замечание остается во внимании ГАТИ до полного устранения, чтобы юные петербуржцы могли пользоваться безопасными и комфортными площадками. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Piter.TV